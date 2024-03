Inutusan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang mga opisyal ng National Food Authority (NFA) na sangkot sa bentahan ng rice buffer stock sa mga trader na boluntaryong maghain ng leave of absence.

Sinabi ni Laurel na ang pagbabakasyon ng mga opisyal ng NFA ay kailangan upang hindi sila makasagabal sa isinasagawang imbestigasyon sa natu¬rang kontrobersya.

“Whoever is involved here must give the investigating party a chance to do their work properly, without any hindrance. So the best thing is, and I strongly advise them, to take a leave of absence… at least the heads—the accused and the accuser,” saad ng Agriculture chief sa isang statement.

Bumuo na ng panel si Laurel upang siyasatin na ilang opisyal ng NFA ang nagbenta ng mga bigas na nakaimbak sa warehouse ng ahensiya sa halagang P25 per kilo nang walang bidding matapos na mabili ang mga palay sa magsasaka ng P23 per kilo.

Nagpaliwanag na ang NFA na mandato umano nila ang magbenta ng bigas sa presyong hindi kataasan.

“The rice we are selling are all sold at the mandated selling price of P25/kg, although aging stocks need to be re-milled before they could be re-leased to the consumers,” ayon sa NFA.

Tiniyak naman ni Laurel na magiging patas ang imbestigasyon ng kanyang tanggapan sa rice scam.

“We have to be impartial. Until proven guilty, everyone is innocent,” ani Laurel.

“But this internal investigation is very important so let’s give it time. This internal investigation is just a first step,” dugtong pa niya.

Suportado naman ni Senadora Cynthia Villar, chair ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang desisyon ni Laurel na pagbakasyunin ang mga sangkot na opisyal.

Ayon kay Villar, dapat ay pagretiruhin na lamang ang mga opisyal at empleyado ng NFA upang mabuwag na ito. Sinikap umano ito ng nakaraang Duterte administration pero kalahati lamang ang naghain ng early retirement.

“Mag-offer na lang tayo ng early retirement,” giit ng senadora.