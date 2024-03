Tinuldukan na ng TAPE, Inc. at GMA-7 ang noontime show nila na “Ta¬hanang Pinakamasaya” na iniho-host nina Isko Moreno, Paolo Contis, Betong, Cassy at Mavy Legaspi, at iba pang Kapuso stars.

Ang “Tahanang Pinakamasaya” ang ipinalit ng TAPE, Inc. sa “Eat Bulaga” nang magdesis¬yon ang korte na pag-aari nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon ang titulong ‘yon.

Ayon sa isang TAPE, Inc. insider na nakausap ng Abante, masyadong malaki ang bayad sa airtime ng nasabing noontime show, puwera pa ang talent fees ng hosts at iba pang mga kasama at gastusin sa noontime show kaya mutual decision daw ng kompanya at ng GMA-7 na tapusin na ang “Tahanang Pinakamasaya”.

Simula sa Lunes ay mga replay na lang muna ang mapapanood sa noontime slot ng Channel 7.

“Ang alam ko hanggang sa March 7 magre-replay. Hindi lang ako sure at baka hanggang March 8 (Friday) at may ibang show na na ipapalabas.

“Ang laki rin kasi ng gastos ng TAPE, Inc. kaya nagdesisyon na sila na tapusin na ang “Tahanang Pinakamasaya”.

“Mutual decision ‘yon, ha! Hindi tsinugi ng GMA-7 ang noontime show ng TAPE, Inc. at malinaw naman ‘yon,” sabi ng source namin.

Actually, hindi pa raw tuluyang nag-goodbye ang mga host ng “Tahanang Pinakamasaya” sa episode nila nitong Sabado dahil humihirit pa ang mga ito na ituloy muna ang noontime show.

“Actually, waiting pa kami kung ano na ba talaga ang mangyayari. Kung talagang the end na ang “Tahanang Pinakamasaya”.

“Pero malay natin at biglang mag-decide ang TAPE, Inc. na mag-live na lang hanggang sa last day nila.

“Iyon naman ang hinihirit ng hosts. Na patapusin sila hanggang sa last day at huwag replays na lang ang ipalabas,” dagdag ng source na kausap ng Abante.

Hintayin na lang daw ang official statement na ilalabas ng spokesperson/legal counsel ng TAPE, Inc. na si Atty. Maggie Abraham-Garduque tungkol sa bagay na ito.

Ngayong weekend daw malalaman kung papayag ang big bosses ng TAPE, Inc. kung magla-live pa sila sa Lunes.

Samantala mag-a-announce rin daw ang GMA-7 kung anong show ang ipapalit sa “Tahanang Pinakamasaya”.

(Jun Lalin)