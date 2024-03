Sey mo Sam? Catriona nagpainit, nagpasabog ng alindog

Pansamantalang nakalimuan ng mga faney ang pagsubok na kinakaharap ni Catriona Gray sa relasyon nila ni Sam Milby.

Eh kasi naman, nagpasabog si Miss Universe 2018 ng mga sexy photo sa Instagram account niya. At kahit sabihin pang hindi sobrang revealing ang bikini outfit niya, o halos naka-cover rin naman ang alindog niya, at konting cleavage lang ang masisilip mo, at may tapis pa sa lower part, sapat na `yon, o sapat na ang pag-aura niya, para maging kaakit-akit talaga sa mga netizen.

Sa tatlong photo, masasabi mo ngang hindi pa rin nawawala ang Miss Universe aura ni Catriona. Feeling nga ng mga netizen, 2018 pa rin ngayon, at lumalaban pa lang siya sa Miss Universe.

Na kahit ang mga foreigner ay napa-comment sa IG niya, at saludo sa alindog niya.

“Una de las asiaticas mas hermosas!” sabi ng isa, na ang translation ay ‘one of the most beautiful Asian’.

“Pareces latina Catriona!” sey pa ng isa, na ang translation naman ay ‘you look like Latina Catriona’.

At heto pa ang ibang papuri sa nag-aapoy na alindog ni Catriona:

“Beautiful, gorgeous, stunning, adorable.”

“Nag-aapoy ang kaseksihan. Sizzling!”

“Super ready na for summer. Walang kupas ang fave kong Miss Universe.”

“Siya talaga ang queen of lava walk.”

“Grabe, sexy and vibrant. Nag-uumapaw ang init.”

“Magnificent. Nice. Sexy. Pretty.”

“She’s slaying. Nanlalamon ang kaseksihan.”

Siyanga pala, ang kapwa beauty queen na si Nicole Cordoves ang kasama ni Cat sa trip na ito. At ang mga bonggang swimsuit mula sa H&M ang suot ni Cat.

Anong sey mo Sam Milby?

(Dondon Sermino)