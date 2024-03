RK Ilagan, Blackwater sinalok second win

Mga laro sa Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

3:00pm – NLEX vs Terrafirma

6:15pm – Converge vs NorthPort

DUMALAWA na si coach Jeff Cariaso at Blackwater sa PBA Philippine Cup, sunod na biniktima ang bigating TNT 87-76 sa Smart Araneta Coliseum nitong Sabado.

Nakipagtantiyahan mula sa first 18 minutes ang Bossing, nang umagwat 39-35 sa halftime ay hindi na hinayaang makabalik ang Tropang Giga.

Sina Troy Rosario (20 points), RK Ilagan (15) at Christian David (13) lang ang naka-double digits sa Blackwater pero sapat para ekisan ang 2-0 start sa conference kahit hindi umiskor si Rey Nambatac na naka-27 points, 10 assists sa 96-93 opening day win kontra Meralco noong Miyerkoles.

May 7 rebounds, 8 assists, 2 steals at 1 block kontra 1 turnover sa starting point guard si Ilagan na perpektong 6/6 sa free throw line.

At lahat ng bunot ni Cariaso, nakapag-deliver tulad nina James Kwekuteye (9 points), Bradwyn Guinto (9) at Frederick Tungcab (5 assists kontra dating team).

“I think you hit it in the nail by saying that tonight was really a team effort,” anang coach. “I don’t us that loosely because it really is a necessity and a need when you play against a big team like TNT.”

Mula sa field ay 6 of 13 si Rosario, may dalawang tres at 6 boards.

“He’s our stud, he’s our main guy and he know that,” dagdag ni Cariaso. “How we do, how we perform is really on his shoulders.”

Mas maalat ang 28 of 71 shooting ng Tropang Giga na napigil sa 1-1. Ang 21 markers ni Calvin Oftana at 12 ni Jayson Castro lang din ang lumagpas sa 10 points sa TNT.

Lumobo hanggang 85-65 ang bentahe ng Bossing, nangapital ng 19 points mula sa 16 turnovers ng Tropa.

(Vladi Eduarte)