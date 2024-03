Nadine kabogera sa mga pictorial abroad

Isa si Nadine Lustre sa paboritong subject at cover ng mga fashion magazine sa bansa.

Muli ngang pinag-usapan sa online world at trending din sa social media ang aktres dahil siya ang napili ng Vogue Philippines para maging cover sa kanilang March 2024 issue.

Bagay na bagay kay Nadine ang theme na ‘Raising Hope’ na may kaugnayan sa pagdiriwang ng International Women’s Month.

Usap-usapan rin sa X na kinunan pa sa Paris ang nasabing cover shoot at sa loob ng magazine ay makikita rin ang mga photos ni Nadine na suot-suot ang mga bagong collection ng Gucci na sa Australia naman daw ang location. Bongga!

Agad ngang nag-trending ang pangalan ni Nadine dahil sa international fashion magazine na ito.

Komento pa nga ng netizen, “Nadine as the cover of Vogue Ph in international women’s month actually makes sense.”

“She indeed comes a long way & despite of new uprising celebrities she still considered as A-star & relevant. Congrats Nadine!”

“Finally! Nadine Lustre is the only President that we know!” matagal tagal na rin kasing tinatawag na ‘President Nadine’ ang aktres ng kanyang followers.

Sabi sa social media post ng Vogue PH tungkol kay Nadine, “If the internet had its way, #NadineLustre would’ve been President a long time ago. But she would rather be a renaissance woman. Nadine shows us a new way of living, nurturing a creative path for self-determination and self-healing .”

Para sa loyal fans ni Nads, tunay raw na simbolo ng pag-asa ang idolo nila.

Nanahimik daw ito sa isyu ng hiwalayan nila ni James Reid, bumangon, mapayapang inayos ang lahat para maibalik ang kinang ng kanyang career at muling umibig at ngayon ay maligaya na sa piling ni Christophe Bariou.

Tunay ngang kabogera si Nadine, ha!

‘Yun Na!

(Ogie N. Rodriguez)