Mga Sikreto ng mga Bilyonaryo para sa Kalusugan at Mahabang Buhay

Ano nga ba ang mga sikreto sa kalusugan at mahabang buhay ng mga pinakamatagumpay na negosyante sa Pilipinas at Asya? Nais kong ibahagi sa inyo ang kanilang mga kaugalian na maaari nating tularan:

1. **Regular na Ehersisyo**

– Si Manny Villar, ang nagtatag ng Vista Land, ay nag-eexercise ng regular.

Ang yumaong Henry Sy, Sr. ay mahilig maglakad sa kanyang mga SM Mall upang mag-exercise at mag-inspect ng negosyo.

Si Lucio Tan, ang Chairman ng Philippine Airlines (PAL), at si George S.K. Ty, ang yumaong nagtatag ng Metrobank, ay naglalangoy araw-araw.

Si John Gokongwei, Jr. ng Cebu Pacific Air at Robinson’s Malls ay naglalakad sa treadmill at naglalangoy din.

2. **Mahusay na Tulog**

– Ang mga tagapagtatag ng Filinvest Group at East West Bank, sina Andrew Gotianun at ang yumaong Mercedes Gotamco Tan-Gotianun, ay maaga natutulog at maaga rin gumigising.

Si John Gokongwei, Jr. at si Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce & Industry, Inc. (FFCCCII) Honorary President Alfonso Uy ay parehong mahilig sa “napping” o maikling tulog pagkatapos ng tanghalian.

– Ang dating boss ng Philtrust Bank at Manila Bulletin na si Dr. Albino SyCip ay nagbahagi rin ng kanyang sikreto: “Magkaroon ng malinis na konsiyensiya, para mahimbing ang tulog.”

3. **Malusog na Pagkain**

– Ang yumaong may-ari ng Landmark Department Store na si Enrique Cheng ay nagtanong kay China Bank Chairman Dr. Albino SyCip kung ano ang sikreto ng mahabang buhay. Ang sagot ni Dr. SyCip: “Kabataan, kumain nang kaunti para kumain nang mas marami.” Ibig sabihin, kumain ng hindi masyadong marami sa bawat kain para magtagal ang buhay at mas marami pang kakainin!

– Ibinahagi rin ni FFCCCII Honorary President John K.C. Ng, ang nagtatag ng Cathay Metal Corp. at Astoria Resorts, ang natutunan niyang sikreto sa kalusugan mula sa Traditional Chinese Medicine (TCM): “Kumain ng hanggang 70% lang.”

– Ang tagapagtatag ng Hyundai ng South Korea, si Chung Ju-yung, ay kumakain lamang ng dalawang beses sa isang araw!

4. **Iwasan ang Masamang Bisyo**

– Kahit na kontrolado ni 90-anyos na Lucio C. Tan ang pinakamalaking pabrika ng sigarilyo sa Pilipinas, ang PMFTC (Philip Morris Fortune Tobacco Corp.), hindi siya nagyoyosi!

– Kwinento rin sa akin ni John Gokongwei, Jr. na tumigil siya sa paninigarilyo noong Agosto 21, 1983, sa araw ng pagpatay kay Senator Ninoy Aquino. Ito ay dahil sa sukdulang gulat at pagkabahala na hindi niya napansin ang pangangailangan niyang magyosi sa buong araw na iyon.

Sa simpleng mga kaugalian na ito, napatunayan ng mga bilyonaryo na ang kalusugan at mahabang buhay ay maaaring makamtan sa pamamagitan ng disiplina sa sarili. Ito ay hindi lamang nagpapalakas sa katawan, kundi nagbibigay din ng lakas para sa mas matagumpay na buhay.

*(Sulatan ako sa email sa willsoonflourish@gmail.com, at sundan ako “Wilson Lee Flores” sa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, at @ianwilsonleeflores sa Tiktok)*