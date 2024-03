Maraming paraan o kaya, sa mga pagkakataong wala, nakagagawa ng paraan ang isang tao na maparaan. Minsan, natatawag din na madiskarte. Nakakaisip ng solusyon kahit tila ba wala na. Pero ang hindi natin masyadong napapansin sa isang tao na maparaan ay ang kaniyang pagtutok sa nais makamit at marating o hindi kaya ay magawa.

Nakapokus sa dapat makamit ng misyon ang maparaan. At kung susuriin ang salitang maparaan, nakapokus siya sa destinasyon, sa dulo, sa katapusan. Bakit? Dahil kung inaakala ninyo na salitang ‘paraan’ ang nasa ubod ng salitang ‘maparaan’ at ‘pamamaraan’, nagkakamali kayo.

Ang salitang ‘daan’ ang nasa ubod ng salitang ‘paraan’. Oo, itong daan na tinatahak natin upang makarating sa isang lugar. Daan na maaaring deretso, madali, napapabilis ang paglalakbay. O hindi kaya ay daan na pasikot-sikot, lubak-lubak, malayo, puno ng hambalang at pagsubok. Ang parehong daan na ito ang tinatahak natin makarating lamang sa nais puntahan. Minsan madali, minsan mahirap daanang landas ng tungo sa pupuntahan.

Aminin natin, marami tayong nais mapuntahang lugar, o kung sa konteksto ng buhay bilang isang mahabang paglalakbay, nais marating o matamo sa buhay. Kaya nga ang matagumpay na tao kung minsan, ay tinatawag din nating tao na may malayong narating sa buhay.

Pangkaraniwang inihahambing natin ang ating buhay sa paglalakbay. Marami tayong misyon. Maraming nais makamit. Kaya nga ang mga namatay ay tinatawag din nating lumisan o yumao dahil sa paniniwalang umalis lamang sila patungo sa kabilang buhay. Kahit ang sinaunang paniniwala natin sa kamatayan bago pa dumating ang mananakop ay tungkol sa paglayo o paglisan.

May daan sa paraan. Kapag nahihirapang makamit ang isang bagay, sinasabi natin na gagawin ko ang kahit anong paraan para lamang makuha ang minimithi. Itong paraan ay paglalakbay din. May mahirap na paraan kung paanong may mahirap din lakbaying daan. Kaya nga sinasabi natin sa isang tao na tila may mabigat na suliranin ang ‘may pinagdaraanan’.

Gusto nating makasama sa buhay o trabaho ang isang maparaan. Hindi siya mauubusan ng solusyon o hindi basta-basta susuko sa mga pagsubok o hamon. Nagbibigay siya lagi ng positibong pananaw sa buhay. Ngunit ang hindi natin napapansin sa isang tao na maparaan ay ang kaniyang kawalang pangamba sakaling sasablay.

Hindi takot sa kabiguan ang maparaan. Dahil kung may malaking takot sa pagkakamali, hindi siya mangangahas sumubok ng ibang daan upang makarating sa kaniyang destinasyon. Hindi mangangahas gumawa ng ibang paraan palayo sa nakasanayan daan o paraan.

Sa buhay na itong punong-puno ng pagsubok, kailangan natin ng iba’t ibang paraan para manatiling nakikihamok. Huwag basta isuko ang nais makamit sa buhay. Humanap at sumubok ng ibang paraan basta walang tinatapakan o nilalamangang kapwa habang tinatahak ang daang hindi pamilyar, habang ginagawa ang paraang noon lamang sinubukan.