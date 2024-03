Magsasanib-puwersa ang Land Transportation Office (LTO) at Department of Health (DOH) upang mahuli ang mga kolorum na ambu-lansiya.

Ang hakbang ng LTO ay bunsod ng reklamo na may mga ambulansiya ang ginagamit na pampasaherong van at dumadaan pa sa EDSA busway para makaiwas sa trapik.

Balak ng LTO na mag-isyu ng QR code sa mga lehitimong ambulansiya upang madaling maispatan ng mga enforcer kung lehitimo o kolorum ang ambulansiya.

Sinabi ni LTO Director for Law Enforcement Service Francis Ray Almora sa isang forum na maraming ambulansiya ang lumalabag sa rules and regulations ng land transportation.

Ang ambulansiya raw dapat ay asul lang ang ilaw habang ang pula, puti at asul na ilaw ay para sa mga alagad ng batas. May mga ambulansiya na gumagamit umano ng pula, puti at asul na blinker.

Kahit na walang sakay na pasyente, gumagamit pa rin ng blinker ang maraming ambulansiya at kapag nasita naman at ikakatuwiran na susunduin pa lamang ang pasyente.

Sabi naman ni Department of Transportation Command and Control Operation Center (DOTr-COCC) Chief Charlie Del Rosario, may mga nahuli na silang ambulansiya na ginawang pampasaherong van.

“We have apprehended one ambulance wherein instead of equipment inside the supposed ambulance, what are inside are passengers, individuals being trans-ported from one area to another area. We interviewed the driver and he could not even prove that he is a driver,” wika ni Del Rosario.