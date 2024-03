Lady tulak bagsak sa marijuana, cannabis oil

Mahigit sa P267K halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana at cannabis oil ang nasamsam sa naarestong babaeng tulak sa isinagawang buy bust operation sa Gen Trias City, Cavite Biyernes ng madaling araw.

Kinilala ang suspek na si alyas ‘Yumi’, 19, ng Brgy San Francisco, Gen Trias City, Cavite at nasa listahan ng High Value Individual (HVI).

Sa ulat, alas-3:55 kamakalawa ng madaling araw nang magsagawa ng buy bust operation ang mga operatiba ng Drug Enforcement Unit ng General Trias Component City laban sa suspek.

Narekober sa babaeng tulak ang 8 piraso ng plastic sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana, isang bloke ng plastic sachet ng marijuana, 2 bote ng plastic sachet ng marijuana na tumitimbang ng 2, 141 gramo na may street value na P256, 920.00; 7 piraso na Cannabis Oil (liquid marijuana) na may street value na P10,500.00; weighing scale, itim na Nike bag pack at weighing scale.

Sa kabuuan, umabot sa halagang P267,420.00 ang nakumpiska sa nasabing operasyon. (Gene Adsuara)