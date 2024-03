Sa pagpasok ng Buwan ng Kababaihan, muling binigyan-diin ni Bagong Henerasyon Rep. Bernadette Herrera ang kanyang pangakong isulong ang mga karapatan ng kababaihan at women empowerment.

“As we embark on Women’s Month, let us renew our collective commitment to the pursuit of gender equality and the empowerment of women. To-gether, let us endeavor to cultivate a society where every woman and girl can thrive and contribute meaningfully to the advancement and prosperity of our nation,” saad ni Herrera.

Kilala ang lady solon sa kanyang adbokasiya para sa pagsusulong sa karapatan ng kababaihan at pagkilala sa kontribusyon at ambag sa lipunan.

Naniniwala si Herrera na ang pagbibigay ng kapangyarihan sa kababaihan ay hindi lamang usapin ng patas na trato kundi pangunahin rin itong susi tungo sa economic development ng bansa.

Dahil dito, panawagan ni Herrera sa lahat na makiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan at aktibong lumahok sa mga inorganisang aktibidades para sa buong buwan.

(Eralyn Prado)