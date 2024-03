Kabugan ng akting Juday ibebenta sa Hong Kong

Patayan sa akting ang inaasahan mong mapapanood sa pagitan nina Representative Arjo Atayde, John Arcilla, at siyempre ni Judy Ann Santos.

Ngayon pa lang, nai-imagine na nga mga fan kung paano magpatayo ng balahibo ang tatlo sa tuwing magkakaharap sa aktingan.

Aba, pare-parehong halimaw sa akting, pare-parehong nanlalamon sa harap ng kamera, sa ayaw man o gustuhin nila.

Yes, ang pagbabalik ng ‘The Bagman’ ngayong 2024 ang tinutukoy ko, na isa ngang international action-drama series ng ABS-CBN.

Eh, mas lalo pang magiging kabugan sa akting sa pagpasok ng mga ayaw rin paawat sa husay sa pag-arte, tulad nina Tirso Cruz III, Ryan Eigenmann, Art Acuña, Chai Fonacier, Sheila Valderrama, Ana Abad Santos, Al Tantay, Niño Muhlach, Jeffrey Santos.

Malaking hamon din ito kina Charlie Dizon, Gela Atayde, Joem Bascon, Ynez Veneracion.

Anyway, ang ‘The Bagman’ ay may walong 1-hour episode.

Prodyus ito ng ABS-CBN International Productions, Dreamscape Entertainment, Rein Entertainment, Nathan Studios, Inc.

Noong February 25 ay sinimulan na ang principal photography ng serye, at kasado na itong ibenta sa FILMART, ang pinakamalaking film at entertainment content marketplace sa Asia, para makahanap ng co-production partners at makalikom ng pre-sales mula March 11-14, 2024 sa Hong Kong.

“ABS-CBN’s track record as a storyteller and content creator is one of our key assets that makes us a solid partner in international co-productions, as seen in our growing slate of global titles. As a pioneer and leader in globalizing Filipino content, we are pleased to be offering The Bagman at this year’s FILMART as it further strengthens our position as advocating for Filipino representation in today’s global marketplace.

“With the phenomenal cast now complete, coupled with the recent start of production, we have no doubt The Bagman will be a hit among buyers and co-prod companies in Hong Kong,” sabi ni ABS-CBN head of International Productions Ruel S. Bayani.

Samantala, bilang bahagi ng misyon ng ABS-CBN na maging isang global storytelling company, pinangunahan ng ABS-CBN International Productions ang unang ABS-CBN Hollywood Bootcamp, kung saan nagkaroon ang piling creatives mula sa ABS-CBN Films, TV Production, at International Productions ng online masterclasses sa loob ng walong linggo na pinamunuan ni Los Angeles-based Development Executive for International Productions, Lea Dizon, tampok ang ilang Hollywood executives.

Sinundan ito ng limang buwang hybrid Project Incubator, kung saan nakipagtulungan ang mga Kapamilya creative kay Dizon para mabuo ang kanilang personal passion projects na nagtapos sa isang Pitch Fest activity noong Feb. 22-23, 2024.

May kabuuang 26 na original na pelikula/serye ang prinisenta kina ABS-CBN chairman Mark Lopez, president at CEO Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vidanes, Development Executive for International Productions Lea Dizon, International Productions head Ruel Bayani, ABS-CBN Films head Kriz Gazmen, head of Digital Jamie Lopez, at head ng Transformation and Innovation na si Mark Nepomuceno.

Bongga!

(Dondon Sermino)