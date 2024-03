Joshua Pacio nabawi ONE strawweight belt

NABAWI ni Filipino mixed martial arts fighter Joshua “The Passion” Pacio ang ONE strawweight championship belt sa hindi magandang pangyayari nang madiskuwalipika ang dating kampeon na si Jarred “The Monkey God” Brooks sa 56 segundo ng first round dulot ng ipinagbabawal na spike slam para sa kanilang rematch, Biyernes ng gabi, sa ‘ONE 166: Qatar’ sa Lusail Sports Arena.

Kinailangang suriin at lagyan ng neck brace ang tubong La Trinidad, Benguet matapos buhatin at maibalibag ng American fighter na una ang ulo pabagsak na nagresulta sa pagtagilid ng leeg nito, na isa sa mga ipinagbabawal na throw sa ONE Championship.

Inakala ni Brooks na nadepensahan nito ang titulo nang awatin at ipatigil ni referee Herb Dean ang laban kasunod ng ilan pang mga upak sa ulo matapos ang balibag, subalit inanunsiyong diskwalipikado ito sa ginawang throw.

Agad namang dumaan sa Computerized Tomography (CT) Scan ang 28-anyos mula Lions Nation MMA at idineklarang klaro sa naturang pagsusuri para mabilis na ilabas ng ospital.

Naglabas naman si Brooks ng kanyang pahayag sa social media patungkol sa pangyayari na inaming hindi sinasadya ang pangyayari.

(Gerard Arce)