Enjoy sa hotdog, itlog Ivana, Zeinab pinasaya mga manyakol

Wagi sa panlasa ng mga netizen ang bagong vlog ni Ivana Alawi, na ka-collab niya si Zeinab Harake. Ang dami ngang naka-miss sa kanila, na ang tawag nga nila sa sarili ay ‘AlaKe Sisters’.

Ang cute ng content ni Ivana na ‘Handcuffed Challenge with Zeinab’.

At bilang unang bonding nila, lumafang muna sila at nag-drive thru ng hotdog sa isang fast food. Kaaliw lang ang chikahan nila tungkol sa hotdog.

“Everyday hotdog!” sabi ni Zeinab.

“Sana all! Hahahaha!” hirit ni Ivana.

At kaloka na medyo gutom pa sila, kaya hirit ni Zeinab, “Gutom pa ako, gusto ko naman itlog!”

Nanlaki ang mga mata ni Ivana, at katuwiran ni Zeinab, “May kwek-kwek kasi!”

At `yun na nga, inulit nila ang street food bonding nila, at kumain ng kwek-kwek.

Pero nang lagyan ng suka/sauce ni Ivana ang kwek-kwek niya, biglang pumulandit sa lakas ng pisil niya.

“Hindi kasi lumalabas!” tili ni Ivana.

“Hahahaha. Siraulo ka. Tuwang-tuwa ang mga manyak!” sey ni Zeinab.

Next bonding ay umihi sila sa isang public comfort room. Kaloka nga na naririnig, nakikita nila ang mga ihi ng isa’t isa.

At siyempre, nag-mall sila, nag-shopping, at kitang-kita mo naman kung gaano karami ang mga tao sa paligid. Binulabog na naman nila ang mall na pinuntahan nila.

May isang faney na lalaki na lumapit, binigay ang pera kay Ivana, at naki-selfie. Nagsabi nga na handa na raw siyang mamatay dahil nakatabi na niya ang mga idol nila, lalo na si Ivana.

Ang suwerte nga ng tindahan ng pabango na pinuntahan nila dahil sold out nga agad lahat. May isa na bumili ng worth P50K, ha!

At siyempre, nagsayaw sila na medyo umaalog-alog ang mga dibdib.

“Nakakahiyang gumanun na katabi si Ivana!” sabi ni Zeinab, dahil malaki nga raw ang boobey nito at maliit ang kanya.

At kasunod na bonding nila ay arcade at nag-basketball. Ganun pa rin, ang daming faney sa paligid, at bantay-sarado naman sila ng mga bouncer/security guard.

At siyempre, sa huli ay may paandar pa rin si Ivana, na namili ng mga regalo/laruan para sa mga anak ni Zeinab.

At sa loob ng 15 oras, umabot na sa 665,000 view ang vlog na `yon. At siyempre, may vlog din si Zeinab sa collab nila.