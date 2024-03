EDSA: Gunita at Pag-asa

Nitong nakaraang linggo, ipinagdiwang natin ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ilang selebrasyon din ang dinaluhan ko, bukod pa sa pagsilip at pakikiisa sa aking online feed. Naging mitsa ito ng sarili kong paggunita sa makaysayang mga araw na iyon, 38 taon na ang nakakaraan.

Naaalala ko: Grade 6 pa lang ako noon. Nang una kong narinig ang balitang nagtitipon na ang mga tao sa EDSA, nasa Ateneo ako. Hindi ako Atenista– proud graduate ako ng UP system mula pagkabata– at nasa Loyola Heights campus lang ako noon dahil kasali ako sa isang Math Olympiad.

Na-cancel ang paligsahan. Pinauwi ang mga tao gawa ng kawalan ng kasiguruhan sa mangyayari sa bansa. Kinabukasan, buong pamilya kaming sumakay ng sasakyan para makiisa sa EDSA.

Nakatira kami noon malapit sa Pantranco; binagtas namin ang Quezon avenue at lumiko sa EDSA, pero sa kanto pa lang ng Timog, hindi na umuusad ang trapik. Kaya pumarada kami at nagsimulang maglakad. Sabado nito; punong-puno na ng tao ang kalsada. Umuwi rin kami kinagabihan. Lunes na kami nakabalik sa EDSA– kung kailan nagwawala na sa tuwa ang mga tao dahil sa balitang, sa wakas, napatalsik na ang diktador na si Marcos.

Inaalala ko ito bilang karugtong ng marami pang ibang pangyayari. Bahagi ako ng pamilyang, simula pa lang, ay may malinaw na posisyon laban sa pang-aabuso ng mga Marcos. Alam kong mali ang Batas Militar. Malay ako sa implikasyon ng pagpatay kay Ninoy, at nakiisa kami sa panawagan ng boycott ni Cory Aquino ilang buwan ang nakalipas. Naalala kong nakikipagdebate pa ako sa mga guro na nagsasabing kailangan naming matutuhang tanggapin ang situwasyon; na huwag nang makisali sa gulo, dahil baka mapahamak pa kami.

Sinasabi ko ito habang binabalikan ang pakiramdam noon. Bago ang rebolusyon sa EDSA, wala sa aming umaasa na matatapos pa ang diktadurya. Ang nasa isip namin noon: Mali ang korupsyon, ang pang-aabuso, ang paniniil sa karapatang pantao. May patunguhan man o wala ang protesta, kailangang lumaban. Ang mahalaga, lumaban.

Kaya nga rin siguro sobrang tindi ng ligayang dala ng tagumpay ng taumbayan sa EDSA. Walang armas ang taumbayan, walang helicopter o tangke, walang pondo. Pananalig at paninindigan at pag-ibig sa bayan at sa kapwa Pilipino ang tangi nating sandata noon. Sa kabila nito, nagwagi tayo.

Nagtatatalon ang Pilipino sa kalsada, nagyayakapan, lumuluha ng luha ng tuwa, dahil itinaya natin ang lahat para sa katuwiran. Para sa kalayaan. Ginawan natin ang tama nang hindi nag-aalintana sa panganib at sakripisyong dala nito.

At nagwagi tayo. Nagwagi ang Pilipino. Akalain mo? Posible pala ‘yun. May ganoon palang milagro. Patunay ang EDSA na sa huli, ang taumbayang nasa panig ng tama ang magwawagi. At kung nangyari na ito noon, hindi imposibleng mangyari ulit ito ngayon o sa kinabukasan. May pag-asa, palagi, dahil sa halimbawa ng EDSA.