Donny, Belle grabe ang harutan

Hulog ng langit si Ruffa Gutierrez para sa mga fan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Super thank you nga ang DonBelle fans sa mga ayudang videos ni Ruffa na kuha sa Thanksgiving Party ng ‘Can’t Buy Me Love’ noong Biyernes ng gabi.

Maraming napasaya ng mga Instagram reels na pinost ni Ruffa. Dumagdag pa ang ilang videos at photos na shinare ni Direk Mae Cruz Alviar at iba pang cast ng nasabing hit Kapamilya series.

Nagdulot ito ng nag-umaapaw na kilig sa DonBelles (tawag sa fans ng love team).

Kinakiligan ang pagkanta ni Donny ng ‘Sweet Caroline’ habang katabi si Belle na masayang- masaya sa pagsasayaw.

Feeling ng fans ay hinaharana ng aktor si Caroline Tiu, ang character ni Belle sa serye.

Halatang in-enjoy ng dalawa ang gabing iyon kasama sina Ruffa, Direk Mae, Kaila Estrada, Rowell, Santiago, Ina Raymundo, Maris Racal, Karina Bautista, Vivoree, Nova Villa, Agot Isidro, Anthony Jennings, at iba pang katrabaho sa serye.

Halos hindi na sila umupo at panay kantahan, sayawan, harutan na lang ang ginawa nina Donny, Belle na kinaaliwan ng lahat. Ang cute-cute kasing pagmasdan ng landian ng DonBelle. Nakakakilig!

Kumanta rin sina Belle at Darren Espanto ng ‘Dati’ habang nasa gitna ng dalawa si Donny. Ang nakakaloka, si Darren ang ka-duet ni Belle pero si Donny ang kasayaw ng dalaga, ha!

Pumagitna kasi ang aktor sa dalawang kumakanta, nameywang sabay ngiti kaya nang kantahin ni Belle ang linyang “Ako ‘yung prinsesang sagip mo palagi” ay tumingin ito sa kapareha sabay kuha ng kamay nito at sumayaw na silang dalawa.

Komento ng mga kinikilig na DonBelle fan:

“Ganyan ang tamang pagbakod sa minamahal.”

“Ang taas ng bakod! Love it.”

“Grabe na ito, magdyowa coded!”

Pati ang simpleng pagbulong ni Donny kay Belle ay napansin ng fans, ha. Nakakatakot nga raw magbulungan ang DonBelle kasi anytime ay mga labi na raw nila ang magbubulungan. Kaloka.

Samantala, hindi rin nagpahuli sa pagsayaw ang mga senior stars na nahawa sa kasiyahan at good vibes ng DonBelle.

Grabe talaga ang naging samahan ng mga artista ng ‘Can’t Buy Me Love’, ramdam ang closeness at genuine love nila sa isa’t isa.

Wish nga ng avid viewers at DonBelles na sana raw ay mas tumagal pa sa ere ang serye. Sana raw ay ma-extend ito ng bonggang-bongga gaya ng ‘FPJs Ang Probinsiyano’.

‘Yun na!