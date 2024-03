Dawn Macandili Catindig umuukit ng tatak sa Cignal

MULING naging bayani ng Cignal HD Spikers si multi-awardee libero Dawn Macandili-Catindig upang makamit ang ikalawang sunod na panalo laban sa Galeries Towers Highrisers 25-14, 25-16, 25-17, sa unang laro ng 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Sabado, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Patuloy sa pagpapamalas ng kanyang husay ang 2022 Open Conference Best Libero nang sumalo ng kabuuang 14 excellent digs at anim na excellent receptions upang sundan ang impresibong debut kontra Akari Chargers sa kanyang 22 digs at 11 receptions tungo sa maagang 2-0 pagsosyo sa five-way tie sa liderato.

“Feeling ko kasi na I’m treating this as new beginning and parang sobrang saya ko lang and sana tuloy-tuloy ang momentum ng team,” pahayag ni Macandili matapos ang mahigit sa pitong taon na paglalaro sa nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers.

“Every game naman same ang preparation namin and iyung focus namin sineryoso namin para mas mapaghandaan namin iyung kalaban.”

Sunod na paghahandaan ng Cignal ang NXLed Chameleons sa darating na Huwebes sa alas-6 ng gabi, habang makakaharap naman ng Galeries sa parehong araw ang defending champions na Creamline Cool Smashers sa alas-4 ng hapon.

Bukod sa mahusay na depensa ni Catindig ay patuloy din sa pamamahagi ng magandang opensiba si ace playmaker Angelica “Gel” Cayuna na nagbigay ng 15 excellent sets kasama ang apat na puntos.

Pinatunayan naman ni 2023 Invitational Conference MVP Frances Molina na nananatiling sandalan ito sa opensa nang bumida sa 14 puntos mula sa 12 atake at dalawang service aces.

Naging patas na rin halos ang takbo ng opensa nang mag-ambag rin sina Vanessa Gandler sa pitong puntos, Jovelyn Gonzaga at Roselyn Doria sa tig-anim, at Marivic “Riri” Meneses na may lima.

Nasa ilalim ng team standings ang Galeries sa 0-2 marka kasama ang mga wala pang panalong Akari, Strong Group, NXLed at Capital1 Solar Energy.

(Gerard Arce)