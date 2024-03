Isiniwalat ni Senador Cynthia Villar ang pagnanais ng Kamara de Representantes na magpasok ng mga pagsusog sa panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na posibleng magpalabnaw sa panukala.

Sinabi ni Villar na hindi pa makapagpulong ang bicameral confe¬rence committee hinggil sa naturang panukala dahil sa napakabigat na kahilingan ng House panel.

“Marami silang gustong palitan eh pero ‘yong pagpapalit naman nila mawawala ‘yong bisa ng batas kaya we have to talk,” paglalahad ng sena-dora sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, ayaw na niyang maulit ang pinasa nilang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 (Republic Act 10845) na wala namang nakulong kahit isa man lang.

“Nag-fail na kami the first time. We don’t want to fail the second time,” diin ni Villar.

Sinabi ni Villar na higit sa 12 probisyon ng Senate Bill 2432 ang gustong amiyendahan ng House panel pero tiniyak ng senadora na hindi siya papa-yag dito.

Layon ng SB 2432 na susugan ang RA 10845 upang mas maging mataas ng tatlong beses ang multa sa halaga ng agricultural at fishery products na pinuslit sa bansa.

Ituturing na economic sabotage ang smuggling ng produktong agrikultura kung ang pinagsamang halaga nito ay umaabot sa tatlong milyon.