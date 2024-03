Alex nanakawin daw baby ni Toni

Nakalaloka si Alex Gonzaga dahil balak niyang nakawin ang pamangkin niya at baby daughter nina Toni Gonzaga at Paul Soriano na si Polly, ha!

Nagkasakit kasi siya dahil sa epekto ng ininom niya recently kaya nagpagaling siya sa bahay nila at miss na miss na nga niya ang baby.

Sa kanyang broadcast channel ay shinare niya ang kanyang pagka-miss sa kanyang pamangkin at biro pa niya ay gusto niya itong nakawin, “Nakaka-miss pamangkin ko. Tulungan n’yo kong planuhin nakawin ko sa ate (Toni). Magsisimula ako ng kunwari kumakanta lang ako ng ‘Catch Me, I’m Falling’ tapos lalagay ko na si Polly sa bag ko tapos kunwari need magtapon ng basura, ako maglalabas tapos ipapa-Lalamove ko na lang sa bahay. ’Yun na, andun si Polly, tapos alis na’ko. Tapos nasa akin na si POLLY! Bwahahahahaha. “

Bagot talaga si Alex habang nagpapagaling sa bahay kaya sey niya, “Masama ako. Nasa bahay lang, nagiging madilim balak ko.”

Habang nagpapagaling nga ay na-realize rin daw niya na hindi niya pala kamukha si Baby Polly.

Sey niya, “Sa gitna ng sipon ko, ’pag nakikita ko ’to nare-realize ko ang layo pala ng hitsura ni Polly sa’kin. Mukha akong haggard na Polly. Andami nang pinagdaanan baby pa lang.”

Dahil nga sa panggigigil ni Alex sa kanyang pamangkin ang wish tuloy ng mga faney ay magka-baby na sila ng niyang niyang si Mikee Morada.

’Yun na!