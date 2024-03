Walong miyembro ng Senado ang posibleng bumoto laban sa pagpapatibay ng Resolution of Both Houses No. 6 na naglalayong amiyendahan ang ilang probisyon ng 1987 Constitution.

Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III, ¾ ng 24 miyembro ng Senado o kabuuang 18 senador ang dapat bumoto para maaprobahan ang economic Charter change (Cha-cha).

Kung may pitong kokontra, hindi na lulusot ang Cha-cha sa Senado.

“Baka nga ngayon mayrong walo,” paglalahad ni Pimentel sa interview ng DWIZ.

“Kung mabawasan, puwedeng pito,” dagdag ng senador.

Ilan sa binanggit ni Pimentel na kontra sa Cha-cha ay siya, Senadora Cynthia Villar at anak na si Mark Villar, gayundin si Senadora Risa Honti-veros.

“Ang dami-dami nang problema gusto pa natin haluan ng unnecessary at the moment,” ani Pimentel.

Nangangamba ang ilang senador na hindi lang economic provision ang reretokihin sa Konstitusyon kundi pati na ang political provision upang mabuwag ang Senado o kaya ay mapahaba ang termino ng mga nakaupong opisyal ng gobyerno.