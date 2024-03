3YO & Above Maiden Race matindi lutsahan

MAGKAKAMPIHAN ang mga pangarerang sina Caring Melody at Rainy Days upang harapin ang anim na tigasing kabayo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Sasakyan nina MM Gonzales at Karvin Malapira sina Caring Melody at Rainy Days, makakatagisan nila ng bilis sina Star Of The Future, Tough Feeling, Footloose, Dynamic Dyna, Essential Lady at Skydance.

May distansiyang 1,400 metro ang nabanggit na karera na pakakawalan sa Race 2, nakalaan ang P22,000 added prize para sa winning horse owner.

Tatanggap naman ng P4,500 ang breeder ng mananalong kabayo habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Posibleng magbigay ng magandang laban kina Caring Melody at Rainy Days sina Sky Dance at Star Of The Future.

Samantala, siyam na karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw kaya paniguradong masaya ang mga karerista sa kanilang paglilibang.

(Elech Dawa)