Dalawang barko ng China ang naispatang pagala-gala sa Philippine Rise sa bandang sila¬ngang bahagi ng Luzon, ayon sa isang American maritime security analyst.

Ayon kay United States Air Force official at ex-Defense Attaché Ray Powell, ang dalawang barko ng China ay umalis sa pantalan ng Longxue Island sa Guangzhou noong Pebrero 26 at tinumbok ang Silangan Timog-Silangan patu¬ngong Luzon Strait.

“As of 1 March they are loitering east of Luzon in the NE (Northeast) corner of Benham (Phi¬lippine) Rise, which is in the Philippines’ exclusive economic zone,” ani Powell sa pinost niya sa X.

Ang barkong Haiyang Dizhi Liuhao at Haiyang Dizhi Shihao ay naglayag umano sa Basco, Batanes at sa mga isla malapit sa Luzon.

Ang Philippine Rise, dating Benham Rise, ay isang volcanic plateau sa ilalim ng dagat na konektado sa continental shelf ng Philippine Sea.

Sinasabing mayaman sa langis ang 13 milyong ektaryang undersea area malapit sa baybayin ng Aurora.

Noong Mayo 2014, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang executive order upang baguhin ang pangalan ng Benham Rise sa Philippine Rise.