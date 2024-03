Wala silang show ni Regine sa Dubai: Ogie Alcasid palaban sa mga fake news peddler

Palaban na sa fake news peddlers si Ogie Alcasid!

Kung ‘yung mga nanggagamit sa kanila sa mga produkto na pinalalabas na ine-endorse nila ng misis niyang si Regine Velasquez-Alcasid ay binubunyag, binabakbakan na ng singer-songwriter, aba, pati ibang fake news sa kanila ay nilalantad, nilalabanan na ng isa sa hosts ng ‘It’s Showtime’.

Nitong Biyernes nga ay binuking ni Ogie na fake news ‘yung pinakalat na may concert sila ni Regine sa Emirates Golf Club sa Dubai, United Arab Emirates on March 27.

Inilabas ni Ogie ang screenshot ng nasabing show at nilagyan niya ng caption na, “Guys this is fake news!! This was an actual 2014 concert but someone reposted it. We are not having a concert in Dubai. Pls po wag kayo magpaloko. God bless everyone!”

Tama lang naman na i-correct ni Ogie ang fake news na iyon at baka may mga mabentahan ng tickets.

Mahirap nga namang maloko ng taong nag-post nun ang fans nina Ogie, Regine sa UAE, ‘no?!

Nakakaloka!

Pero siyempre kinabiliban si Ogie sa ginawa niya. Na tama lang daw para maprotektahan ang fans, netizens na puwede ngang maloko at magbayad ng tickets para mapanood sila ni Regine.

So sa fans, netizens naman, para huwag maloko, maisahan, dapat lang na sa mismong official social media accounts ng mga idolo n’yo kayo mag-abang ng official announcement kung may concert nga ba sila, o kaya ay may mga produktong ine-endorse, para huwag kayong malamangan ng mga taong mapagsamantala!

Ang hirap, ang sakit na maloko, ‘no?!

So careful, careful po!

‘Yun na!