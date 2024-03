Victor Wembanyama pinagulong Oklahoma

INARI ni Victor Wembanyama at ng San Antonio Spurs si Chet Holmgren at bigatin sa West na Oklahoma City Thunder 131-118 Huwebes ng gabi (Biyernes ng umaga sa ‘Pinas).

Tumabas si Wembanyama ng 28 points, 12 rebounds, 7 assists, 2 steals at 5 blocks para sa nangungulelat na Spurs. May 28 points, 9 assists din si Devin Vassell at 21 markers, 10 boards kay Jeremy Sochan.

Mula sa final 3 1/2 minutes, kumana ng back-to-back 3s si Wemby bago binutata ang 19-foot step-back jumper ni Holmgren.

Dinakot pa ng 7-foot-3 rookie ang bola sa ere, bumakas pa ng 21 points si Jeremy Sochan sa Spurs.

Namuno ang 31 points ni Shai Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City, may 26 si Jalen Williams at 23 kay Holmgren.

Isang laro sa likod ng Timberwolves (42-17) ang Thunder (41-18) sa tuktok ng West. Nangungulelat sa conference ang San Antonio (12-48) pero parehong tinalo ang Minnesota at OKC.

Dumistansiya hanggang 94-82 ang Spurs sa 3 ni Julian Champagne pero isinara ng Thunder ang third quarter sa 14-4 run para idikit sa 98-96 bago inagaw ang manibela 100-98 sa bukana ng fourth.

Binawi ng San Antonio 110-107 sa tres ni Vassell higit 7 minutes pa at hindi na bumitaw.

(Vladi Eduarte)