Sarah Geronimo trending 21st showbiz anniversary 

Nangibabaw sa X at iba pang social media apps ang pag-celebrate ni Sarah Geronimo ng 21st anniversary sa showbiz nitong Biyernes.

Kahit wala naman talagang maituturing na big event ng araw na iyon ang singer-actress ay trending siya.

Lahat halos ng fans ng Popstar Royalty ay may entry online, namumulaklak nga ng magagandang kuwento, papuri at kanya-kanyang paandar na pa-tribute ang supporters ni Sarah.

After 21 years ay parang hindi tumitigil ang singer-aktres at palagi siyang may bagong handog sa kanyang loyal fans at ngayon nga ay ready na siya to conquer the global stage.

Sakto sa pagdiriwang, ang pagkilala kay Sarah bilang isa sa tatlong Global Force awardees ng Billboard’s Women of Music 2024 na gaganapin nga sa March 6, 2024 sa YouTube Theatre in Los Angeles, California.

Proud na proud ang mga faney at Pinoy music lovers dahil ang misis ni Matteo Guidicelli ang kauna-unahang Pinay na makakatanggap ng pagkilala sa prestihiyosong Billboard Awards.

Narito naman ang ilan sa posts ng fans ni Sarah sa X:

“Sarah is a star with a purpose.”

“Happy 21st Anniversary @JustSarahG. You have come so far, and after so many years your star still remains. We are so lucky to live the same lifetime as you!”

“Thanks Sarah G for touching our lives in ways you may never know. Thanks for inspiring us to do good and choose to be good.”

“Cheers to 21 years of the talent and excellence that is Sarah G. You are truly an inspiration to many. We love you Sarah!”

Grabe mag-effort ang fans ha, pati ‘yung video clip na galing sa pelikulang ‘Sarah… Ang Munting Prinsesa’ na pinagbidahan ni Camille Prats noong 1995 ay nahalungkat nila at trending ngayon online.

Kasama si Sarah sa nasabing pelikula bilang classmate ni Camille at sa nasabing video ay lutang na lutang ang Popstar Royalty sa napakaraming bata na sumasayaw at kumakanta sa isang malaking eksena. Komento ng netizens, kahit bata pa lang si Sarah ay standout performer na siya agad.

Kung tutuusin ay 29 years na pala si Sarah sa showbiz kung isasama sa pagbilang ng showbiz anniversary niya ang kanyang mga ginawa noong 1995. Pero ang pagkapanalo niya sa singing contest na ‘Star For A Night’ na hino-host ni Regine Velasquez noong 2002 ang maituturing talagang naging daan ng kanyang kasikatan.

Happy 21st Anniversary, Sarah G!