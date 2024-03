Sandara Park agaw eksena sa Paris Fashion Week

Kaloka si Sandara Park! Kailan lang ay trending topic siya sa Pilipinas, dahil sa mga ganap nila nina Maris Racal, Coco Martin.

Heto at biglang-bigla, nasa Paris na pala siya at rumarampa rin!

Hindi mo na nga rin matatawaran ang kontak ni Sandara sa mga international event.

Sa Instagram story nga niya ay pinakita niya ang schedule niya sa Paris.

Sey niya, noong Feb. 29 ay dalawa ang event niya. Sa umaga (11:30am) ay nasa event siya ng Off-White. At sa gabi (8:00pm) naman ay nasa Isabel Marant siya.

At ngayong March 1 nga, dalawa na naman ang rampa niya. Dadalo siya sa Vetements ng 5:30pm, at diretso siya sa Yohji Yamamoto ng 7:00pm.

At sa March 2, rampa na naman siya sa Vivienne Westwood ng 1:00pm.

At sa March 3, gora siya sa Akris ng 2:00pm.

At balik siya ng Korea agad para sa KOMS (ito kaya `yung King Of Mask Singer?).

Anyway, patuloy ang hiling ni Sandara, pati na ng mga fan, na maisakatuparan ang SanCoc, o Sandara-Coco Martin project.

Sabi nga ni Sandara, dream leading man talaga niya si Coco.

“I have a wish sana magka-project kami ni Coco Martin in the future.

“I really love his movies. Napanood ko lahat ng movies niya lalo na ‘yung mga romantic-comedy, so sana maging leading man ko siya.

“So noong nagkita kami, sabi niya, ‘Yeah let’s do something together’ so sana maging totoo ‘yan!” sey ni Dara sa panayam niya sa ABS-CBN News.

Eh, knowing Coco, gagawa talaga siya ng paraan para mapagbigyan ang hiling ng mga fan, ha!

(Dondon Sermino)