‘Sam fight for her’: Catriona Gray malungkot ang mga post

Ramdam na ramdam ng mga fan ang lungkot sa mga Instagram post/story ni Catriona Gray.

Na kahit ang background music na ginagamit niya ay may hatid na lungkot, para sa mga fan.

Hindi nga raw sila sanay na nakikita si Cat na ganun, at mas sanay sila na humahagikgik ito. Kaya naman pakiusap ng mga fan kay Cat, lalo na kay Sam Milby, ayusin nila ang relasyon nila.

“Please Sam don’t let her go. Fight for her and show her how much you sincerely love her. I know you are a man of faith.”

“Please don’t give up on each other. You guys said before that God is the center of your relationship.”

“Sana maging ok na kayo ni Sam.”

“Kaya mo ‘yan Cat. Tanggapin mo lang siya ng buong-buo sa buhay mo.”

“You deserve to be loved and treated right. Hoping you’ll find peace and happiness in your heart my Queen. Yakap na mahigpit.”

“Magbalikan na kayo ni Sam para happy ang lahat.”

Pero may mga fan din naman na agad-agad sumuko.

“Everything happens for a reason.”

“Cat you deserve way more. Life is about moving forward.”

“Forget Sam.”

Well, again, pinapaalalahanan ng kampo nina Cat at Sam, na irespeto ang kanilang privacy, sa panahon ngayon na dumadaan talaga sa pagsubok ang kanilang relasyon. (Dondon Sermino)