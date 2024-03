Rookie Stephen Holt minaneho Dyip vs Converge

MUNTIK mapakawalan ng Terrafirma ang 24-puntos na kalamangang naipundar pero nakapag-regroup sa dulo para ipagpag ang Converge 107-99 sa unang laro nila sa PBA Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum Biyernes ng gabi.

Ginasolinahan ng 30 points ni Juami Tiongson at season-high 27 points, 10 rebounds ni rookie Stephen Holt ang Dyip. Ikinalat ni Holt ang 14 markers niya sa third quarter.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, bago kagabi ay Converge na lang ang nag-iisang team na hindi pa tinatalo ng Terrafirma sa PBA – 0-4 overall at 0-5 kasama ang sa PBA On Tour noong preseason.

“Better thing doon, naayos namin iyung depensa namin,” bulalas ni coach Johnedel Cardel. “Kasi kung sa tao-tao talo kami kasi malalaki sila. But, sabi ko, we can do this team defense, collapsing defense, scramble defense.”

Nabulabog sa 37 of 82 shooting ang FiberXers.

Dumistansiya hanggang 76-52 ang Dyip nang ilista ni Holt ang 11 points niya sa first 4 mintues ng third, nasa unahan pa 101-88 sa tres ni Tiongson 4:23 sa laro.

Pero mula roon, nagkalat ng tatlong turnovers at tatlong sablay na tira ang Terrafirma. Idinikit ng FiberXers sa 101-95 sa hindi nakumpletong and-1 ni Justine Arana.

Matapos ang dalawang mintis din ng Converge mula long range, nahulog ang fastbreak layup ni Tiongson kaya nakahinga ang Dyip 103-95, 39 seconds na lang.

Huling nakalapit ang Converge 103-97 sa basket ni Alec Stockton bago pinalitadahan ng free throws ni Jelo Alolino ang panalo.

Namuno sa Converge ang tig-18 points nina Stockton at Arana, may 17 points si Deschon Winston. Kaya lang, kalahati ng 18 turnovers ng FiberXers ay nakalista kay Arana.

(Vladi Eduarte)