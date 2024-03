Rey Nambatac, Blackwater tatanggalin signal ng TNT

Mga laro sa Sabado:

(Smart Araneta Coliseum)

3:00pm – Blackwater vs TNT

6:15pm – Rain or Shine vs Meralco

SINUWERTE ang Blackwater at TNT sa opening game nila sa PBA Philippine Cup noong Miyerkoles.

Isa sa kanila ang mananatili sa win-column pagkatapos ng bakbakan sa first game sa Smart Araneta Coliseum ngayong Sabado.

Tinakasan ng Bossing ang Meralco 96-93, naghabol naman buong gabi ang Tropang Giga bago sinindihan ni Calvin Oftana ang late push para agawan ng panalo ang Rain or Shine 108-107.

Muntik pang mapakawalan ng Bossing ang naipundar na 19-point lead bago napreserba ang panalo sa likod ni newcomer Rey Nambatac, kinamada sa fourth quarter ang 14 sa kanyang 27 points.

“Every game is a must-win game, it’s a playoff game. That’s how we approach it,” ani Blackwater coach Jeff Cariaso. “We know that going to the TNT game, they’re gonna be a big fish to handle.”

Bukod kay Oftana, problema din ng Bossing sina RR Pogoy, Jayson Castro at bagong dating ding si big man Brandon Ganuelas-Rosser na paghuhugutan ni returning coach Chot Reyes.

“They have a new guy there that they traded for and he’s gonna be ready,” punto ni Cariaso.

Sa second game, unahan sa bawi ang Elasto Painters at Bolts.

Kontra Tropang Giga, nabigyan ng 42 free throws ang RoS pero 18 lang ang naipasok.

(Vladi Eduarte)