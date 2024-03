Rep Lani Mercado pinasalamatan dahil sa batas na ipinasa ni Sen Bong Revilla

Nasa Manila Hotel tribute show para sa Queen of Philippine Movies na si Ms. Gloria Romero si Representative Lani Mercado.

After ng show, isa ang misis ni Senator Bong Revilla sa mga nagpa-picture kay Ma’am Gloria.

Sobrang happy si Rep. Lani na na-witness niya ang tribute na iyon para kay Ma’am Gloria.

Samantala, marami naman ang lumapit kay Rep. Lani at nagpa-picture rin.

Katabi kami ng actress-politician nang may isang matandang lumapit sa kanya at nagsabing very thankful ito dahil sa Revilla Law ng kanyang mister na nilagdaan noong Lunes (February 26) ni President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr.

Maraming matatanda ang makikinabang sa Revilla Law ni Sen. Bong.

Ang naturang batas ay magbibigay ng benepisyo sa mga Pinoy na octogenarian at nonagenarian, bukod sa centenarian na kasalukuyan nang nakakatanggap ng cash gift.

Si Sen. Bong ang principal author ng batas na ito, kung saan ang pinagmulan nitong panukala ay kanyang una at prayoridad na inihain sa kasalukuyang kongreso.

“Taos-puso ko pong pinapupurihan at pinasasalamatan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasabatas ng ating pangunahing panukala upang amyendahan ang Centenarians Law. Ang matagal na nating ipinapaglaban para sa ating mga lolo at lola ay tuluyan na nating napagtagumpayan,” pahayag ni Sen. Revilla.

Siyempre touched si Rep. Lani na maraming nakaka-appreciate sa Revilla Law ni Sen. Bong.

I’m sure, kung hindi lang umalis na si Rep. Lani sa Manila Hotel that night ay marami pang matatandang lalapit sa kanya para papurihan ang Revilla Law ng kanyang mister.

Napakarami rin kasing matatandang um-attend sa pa-tribute kay Ma’am Gloria, ha!

Bongga! (Jun Lalin)