Preso nakapuga sibakan nangangamoy

NAGBANTA si Iloilo City Police Office (ICPO) chief Police Col. Joetry Coronica sa nakaambang sibakan sa hanay ng kanilang pulisya matapos makatakas ang isang detenido sa Iloilo City Provincial Jail noong Miyerkoles nang hapon.

Kinilala ang tumakas na preso na si Gabriel Carlo Paclibare Tabon, 34 anyos at taga-Pasig City.

Sa ulat, nakapuslit ito sa pasilidad bandang alas-tres nang tanghali matapos siyang palabasin sa selda para maglinis sa pasilidad.

“Heads will roll,” banta ni Coronica matapos nitong malaman na pinapalabas sa selda at pinaglilinis sa pasilidad ang preso na may kasong estafa.

Natuklasan ang pagtakas nito makalipas ang 45 minuto dahil hindi na nila ito makita.

Itinalaga ni Coronica si Lt. Col. Marlon Valencia, hepe ng ICPO Investigation and Detective Kabilang sa Management Unit para pamunuan ang imbestigasyon.

(Edwin Balasa)