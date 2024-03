Panay ang check: Donny Pangilinan na-tense sa sexy outfit ni Belle Mariano

Consistent talaga sa pagiging gentleman ni Donny Pangilinan!

Nasulat nga namin before ang pagiging gentleman ng anak nina Maricel Laxa at Anthony Pangilinan.

Ngayon muli na naman napansin ng mga netizen ang magandang attitude na ito ni Donny dahil viral ngayon ang behind-the-scene (BTS) video nila ni Belle Mariano sa taping ng teleserye nilang ‘Can’t Buy Me Love’ sa Binondo, Manila nitong Huwebes (February 29).

Sa nasabing BTS video kasi na in-upload sa X (dating Twitter) ay makikitang concerned ang binata sa outfit ni Belle na mukhang hindi kumportable sa suot nito.

Sey ng nag-upload ng nasabing BTS video, “How worried can you get, Donny? Sobrang hands on. Making sure okay si Belle sa outfit nya. #DonBelle This kind of behind the scenes are the best!”

Kilig na kilig siyempre ang mga faney sa ginawang ito ni Donny.

“Now ladies and gents, that’s how much Donny cares for Belle.”

“Grabe talaga #DonnyPangilinan kitang-kita talaga sa’yo kung gaano mo ka-love ang Belinda.”

“Naii-stress si Donny sa suot ni Belle.”

“Now? Here comes our mains. Look how’s Donny take good care of Belle.”

Sey pa ng ibang netizens, talagang magwo-worry si Donny sa suot ni Belle na ang sexy naman talaga.

“Gosh, Donny!! Can’t blame you!! Ang hot and pretty so much ni Belle sa suot niya,” sey ng isang faney.

Samantala, inaabangan na ng mga faney ang adventure ng mga characters nina Donny at Belle sa serye na sina Bingo at Ling sa Atok, Benguet kung saan may pasilip sa eksenang maghahalikan sila.

Exciting!