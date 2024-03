Target ng Department of Trade and Industry (DTI) na ipatupad ngayong Marso 2024 ang special discount na P125 kada linggo para sa mga senior citizen at person with disability (PWD) sa mga binibili nilang groceries at iba pang prime commodity.

Subalit pumalag naman ang grupo ng mga supermarket at nagbabala na posibleng ipasa ng mga negosyante ang karagdagang diskuwento sa pamamagitan ng taas-presyo sa mga bilihin.

Ayon kay DTI Assistant Secretary for Consumer Protection Group Amanda Nograles, batay sa naunang pulong sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno, walang tumutol sa mga ito sa gagawing pagbabago sa joint administrative order para sa special discount.

Kabilang sa nagpulong ang DTI, Department of Agriculture, Department of Energy, Bureau of Internal Revenue, Department of Health, at Department of Social Welfare and Development.

“Maganda po dito, wala pong humatol, OK po sa kanila na taasan po ang discount ng ating mga senior, maliban dyan, mayroon din po silang suggestion na baguhin na rin at i-update na rin ang joint administrative order para ma-implement nang mas mainam `yung special discount ng ating mga senior citizen,” pahayag ni Nograles.

Isa sa pinag-aaralan umano ng DTI ay kung sino ang sasalo sa epekto ng pagtaas sa special discount ng mga senior citizen at PWD. Binigyan ng pagkakataon ang mga stakeholder tulad ng retailers, manufacturers at maging ang mga konsyumer para magbigay ng komento at suhestiyon.

Dagdag pa ni Nograles na kapag naplantsa ang mga isyu ay ilalabas na ang pinal na joint administrative order para ipatupad ang P125 weekly discount na inaasahang magaganap ngayong Marso.

Samantala, nagbabala si Steven Cua, pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Inc. na tiyak aniya mapipilitan ang mga negosyante na ipasa sa mga konsyumer ang karagdagang diskuwento na kanilang iniiwasan na mangyari. (Betchai Julian)