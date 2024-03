Hiniling ni Senador Francis Escudero sa Commission on Higher Education (CHED) na i-regulate ang gastos ng mga commissioner sa kanilang pagbisita sa state colleges and universities (SUCs) at mga out-of-town meeting.

Ginawa ng senador pahayag sa gitna ng batikos sa mga commissioner ng CHED kaugnay ng madalas na pagpupulong kung saan ang kanilang ginagatos ay hinuhugot sa account ng SUCs.

“One of the complaints against a commissioner was that he was conducting more than the regular meetings at the expense of the SUCs,” sabi ni Escudero, chairman ng Senate committee on higher and technical education.

“And number two, that he was being accompanied by not only members of his family but also more than enough staff that the commissioner actually needs, again, at the expense of the SUC,” sabi pa ng senador patungkol kay dating CHED Commissioner Joe Mark Libre.

Sinibak si Libre ng Office of the Ombudsman kamakailan lamang dahil sa isyu ng nepotismo.

Ayon kay Escudero, panahon na para mag-isyu ang CHED ng isang memorandum na magkokontrol kung magkano ang dapat isingil sa mga SUC sa mga pagkakataon na may on-site meeting, ano ang dapat i-charge sa CHED, at ano naman ang dapat na bayaran ng personal account ng isang CHED official.

Sinita rin ni Escudero ang per diem ng mga dumadalo sa commissioner meetings at iginiit na hindi na dapat bigyan ng daily allowance ang mga ito kung ang pulong naman ay isinasagawa sa loob ng Metro Manila.

“If the hearing or meeting is going to be conducted within CHED premises, or within Metro Manila, utang na loob, wala na dapat per diem ang commissioner,” ani Escudero.

“Some SUCs give that is why when I appointed my representatives to the various SUCs, I told them that they are not allowed or authorized to receive anything. That’s a strict order,” dagdag pa ng senador. (Dindo Matining)