Mars Alba nakukulangan pa sa performance para sa Choco

Standings W L

Chery Tiggo 2 0

PLDT 2 0

Choco Mucho 2 0

Creamline 2 0

Cignal 1 0

Petro Gazz 1 1

Farm Fresh 1 1

Galeries 0 1

Akari 0 2

Capital1 0 2

Nxled 0 2

SGA 0 2

Mga laro sa Sabado: (PhilSports Arena)

2:00pm – Galeries vs Cignal

4:00pm – PLDT vs Petro Gazz

6:00pm – Choco Mucho vs Chery Tiggo

EPEKTIBO ang mga mahuhusay na set na ipinapakita ng bagong playmaker ng Choco Mucho Flying Titans na si Marionne “Mars” Alba.

Pero hindi pa siya kuntento.

“Nakukulangan pa rin ako [sa performance ko] pero ‘yun nga, pinipilit ko na sundin ‘yung sistema nila coach Dante (Alinsunurin). Siguro, connection pa with the ates kasi nga kulang pa talaga pero pagtatrabahuan namin,” pahayag ni Alba, na nagpakawala ng 25 excellent sets sa panalo ng Choco Mucho kontra Petro Gazz 24-26, 25-22, 25-18, 24-26, 15-13 kamakailan.

“Medyo nagagamay [ko na po ‘yung spikers ko] pero nakukulangan pa rin po talaga ako sa sarili ko kasi kailangan ko rin maghabol talaga. Ako lang ‘yung bago sa loob eh, so kailangan ko habulin ‘yung sistema and ‘yung galaw nila sa loob,” dagdag ni Alba na namahagi naman ng 18-excellent sets sa debut nito sa Flying Titans kontra NXled Chameleons.

Sasagupain ng Choco (2-0) ang Chery Tiggo (2-0) sa main game sa alas-6 Sabado ng gabi sa 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference 2024 sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Puntirya naman ng PLDT na ipagpatuloy ang mainit na simula laban sa magbabawing Petro Gazz Angels sa ikalawang laro sa alas-4 ng hapon, samantalang ikukunekta ng Cignal HD Spikers ang back-to-back na panalo laban sa matayog na Galeries Highrisers sa unang laro sa alas-2.

Namahagi ang UAAP Season 85 Finals MVP ng kabuuang 25 excellent sets upang mabiyayaan ang limang manlalaro ng doble pigura sa pangunguna ni high-flying MVP Cherry Ann “Sisi” Rondina sa 24 points sa lahat ng atake kasama ang 22 excellent receptions.

Bukod kay Rondina, inaasahan ring mabibigyan ng magandang palo ni Alba sina Katrina Tolenino na lumista ng 17 points mula sa 13 atake at apat na blocks, Isa Molde sa 12 markers, at tig-11 poijts nina team captain Maddie Madayag at Cherry Nunag.

(Gerard Arce)