Lassy natakot sa halik ni Beauty Gonzalez

At home na at home nga si Beauty Gonzalez sa pagtungtong sa noontime show ng ABS-CBN!

Masayang-masaya nga siya na makasama muli ang mga Kapamilya star.

“Ang sarap sa pakiramdam na makabalik dito sa ABS-CBN at makita kayo. Walang nagbago. You all look beautiful and energetic!” sabi pa ni Beauty.

At sa sobrang at home niya sa mga tao sa show, nagawa nga niyang biruin si Lassy, na dati raw niyang ka-partner. Aba, muntik niyang halikan si Lassy, pero hindi kinaya ng komedyante at tila takot na takot makatikim ng babae.

“Nahihiya at namumula siya. Hindi niya kaya!” sey ni Beauty kay Lassy, na ang biruan nga ay para silang ‘Beauty and the Beast’, ha!

Well, masarap naman talaga na kahit papaano ay nakakasama mo ulit ang mga dati mong kasama. Pero for sure, kung may ABS-CBN pa talaga, malabong mangyari `yon.

Kaya lang naman nakabisita si Beauty sa ‘It’s Showtime’ ay dahil nasa GTV na ito. Si Beauty ay ilang taon na ring Kapuso.

Anyway, ang dami ngang kinikilig sa movie nina Beauty at Kelvin Miranda, ang ‘After All’, na sabi nga, kung wala lang asawa ang aktres, bagay talaga silang magkatuluyan ng mas batang aktor.

Wish ng mga fan, mabigyan pa ng mas maraming proyekto ang dalawa, lalo na sa telebisyon. (Dondon Sermino)