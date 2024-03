Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 2, 2024 – Sabado

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Shining Angel, 4 Full Of Alibi, 5 Pulido

R02 – 1 Bohemian, 4 Seven Of Diamonds, 6 Great Angie, 3 Safe In The West

R03 – 5 Katherine, 2 Chef Kat, 4 Wesfacckol

R04 – 4 Save My Savings, 6 Sister Moon, 2 American Dream, 3 Full Control

R05 – 3 Hakeem, 2 Daily Burn, 7 Orange Bell, 1 Eutychus

R06 – 2 May Ten, 1 Noir Queen Gabi, 4 Eye Opener

R07 – 4 Piece Of Cake, 2 Limunsudan Falls/Iris, 8 Work From Home, 7 Kentucky Rain

R08 – 1 Hot Rots Hearts, 2 Make Or Break, 4 Buntay Shore, 7 Sebrything

R09 – 3 Step Bell, 8 Eyevan, 6 National Treasure, 7 Compassion

Solo Pick: Katherine, May Ten, Piece Of Cake

Longshot: Shining Angel