Hustisya para kay Jemboy

Bilang isang ina, nakakadurog ng puso na makausap ang kapwa ina na nawalan ng isang anak dahil sa karahasan.

Bumisita sa aking opisina sina Jessie at Roda, mga magulang ni Jemboy Baltazar. Marahil ilan sa inyo ang nakalimot na kung sino siya. Si Jemboy po ay 17-anyos na lalaking napagkamalan umanong suspek ng mga pulis kaya siya’y pinagbabaril nang walang kalaban-laban.

Papalaot na sana si Jemboy para maghanapbuhay sa Navatos nang mangyari ang insidente. Tumalon si Jemboy sa tubig para iwasan ang pagpapaputok ng mga pulis pero patuloy pa rin siyang pinagbabaril ng mga ito.

Nito ngang nakaraang linggo ay inilabas na ng korte ang hatol sa mga pulis na sangkot sa karahasang ito. Isa lang sa anim ang makukulong. Sa desisyon ng Navotas Regional Trial Court Branch 286, si PStaff Sergeant Gerry Sabate Maliban lang ng Intelligence Service (IS) ang napatunayang guilty sa kasong homicide at masentensiyahan na makulong ng 4 hanggang 6 na taon.

Para kina Jessie at Roda, hindi ito sapat para makamit nila ang hustisya. Hindi ito sapat para maibsan ang pangungulila sa kanilang anak. Hindi ito sapat para parusahan ang mga taong nagnakaw sa pangarap at magandang kinabukasan ng kanilang anak. Kulang na kulang pa para maglaho ang sakit at pait ng pagkamatay ni Jemboy.

Kung epektibo ang aksyon laban sa mga tiwaling pulis, natanggal na sana sa serbisyo si Maliban – na dati na rin palang nasangkot sa robbery extortion. Siguro, buhay pa si Jemboy ngayon. Sana ay maisapinal na rin ng PNP ang pagtanggal sa serbisyo ng mga pulis na ito. Hindi dapat nagagamit ang kanilang posisyon at armas laban sa mga sibilyan na dapat nilang pinoprotektahan.

Bunga ng ating mga imbestigasyon sa kaso ni Jemboy at sa iba pang gusot sa loob ng PNP, isinama natin sa Organization Reforms in the PNP bill (Senate Bill No. 2449) na ipinasa ng Senado ang amyenda para palakasin ang internal accountability mechanisms ng PNP.

Para sa pamilya at kaibigan ni Jemboy, dapat silang bigyan ng proteksyon upang siguraduhing ligtas sila sa anumang pananakot, banta, o ganti. Matapos ang pagpatay kay Jemboy, dalawang lalaking konektado sa kanya ang pinatay din: sina Daniel Soria at John Rey Basie na orihinal na target ng mga pulis. May katwiran ang takot ng mga testigo at ng pamilya Baltazar.

Sa kabila nito, nakikita nating pag-asa ang pag-aanunsyo ng Department of Justice na uubusin ang lahat ng legal remedies sa kasong ito, gaya ng pag-apela sa decision ng RTC paakyat sa Court of Appeals.

Tuloy ang laban para kay Jemboy at sa mga ama’t ina na nawalan ng anak dahil sa dahas.