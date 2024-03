GAB ginawaran ng Huwaran Award

PATULOY si Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard S. Clarin sa kanyang 3XPRO advocacy na naglalayong i-promote, professionalize at protektahan ang Philippine sports.

Buong sikap na ginagampanan ni Clarin ang mandato ng GAB para palakasin pa ang Philippine sports at matiyak ang kapakanan at seguridad ng mga pro athlete tuwing ang mga ito ay lumalaban lalo na sa ibang bansa.

Kaugnay nito, pinarangalan kamakailan ang Games and Amusements Board (GAB) ng ๐‡๐ฎ๐ฐ๐š๐ซ๐š๐ง ๐€๐ฐ๐š๐ซ๐ mula sa Department of Budget and Management (DBM).

Ang ๐‡๐ฎ๐ฐ๐š๐ซ๐š๐ง ๐€๐ฐ๐š๐ซ๐ ay iginawad sa GAB dahil sa pagiging role model sa iba pang ahensiya ng gobyerno sa pagsusumite ng tamang Annual Procurement Plans for Common-Use Supplies and Equipment (APP-CSE).

Tinanggap mismo ni Clarin ang award mula kay DBM Secretary Amenah F. Pangandaman sa isinagawang appreciation event na may temang โ€œ๐Ž๐๐„ ๐ข๐ง ๐๐ซ๐จ๐œ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž: ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐€๐ ๐žโ€ nitong February 29 sa Philippine International Convention Center.

Nananatili ang suporta ni GAB Chair Clarin sa PS-DBM bilang central procurement arm ng pamahalaan sa common-use supplies and equipment (CSE).

Nangako si Clarin na ipagpapatuloy nila na maging huwarang ahensiya ng gobyerno at mananatili ang suporta sa Philippine sports at sa mga atleta.

(Abante Sports)