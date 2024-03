Sa halip na amiyendahan ang 1987 Constitution, nais umano ng grupo ng mga negosyante na magpokus na lang ang gobyerno sa epektibong pagpapatupad ng Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 at resolbahin ang problema ng korapsyon, ayon ayon kay Senador Cynthia Villar.

Binigyang-diin ni Villar na ang panukalang amiyendahan ang ilang economic provision ng Saligang Batas ay hindi magkakaroon ng epekto sa ekonomiya ng bansa.

“I have talked to other businessmen actually what they want is the ease of Doing business and less corruption,” sabi ni Villar sa panayam ng mga reporter nitong Biyernes, Marso 1.

Ayaw namang ibunyag ni Villar ang kanyang posisyon sa Charter change (Cha-Cha) dahil patuloy pa ang ginagawang pagdinig ng Senate sub-committee on constitutional amendments sa pangunguna ni Senador Sonny Angara, sa Resolution of Both House No. 6.

Pero hindi naniniwala ang senador na ang pag-amyenda sa tatlong economic provision ng Saligang Batas na may kinalaman sa public services, education, at advertising ay magbubukas ng daan para sa mga foreign investor.

“Palagi nilang sinasabi na economic provisions pero `yung economic provisions na sinasabi nila, minor eh. Hindi naman importante. If you want to improve the economy we can just legislate what we need to improve,” ani Villar. (Dindo Matining)