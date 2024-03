HINDI pa man lubusang napapawi ang isyu sa mga sinusurot na upuan, muling binulabog ng kontrobersya ang Ninoy Aquino International Airport (NAIA) matapos maispatan ang isang daga na pagala-gala umano rito.

Nag-viral ang gumagala umanong daga sa NAIA nang ipost ito sa social media platform na X ni @Curve251.

“Hello NAIA, una surot, ngayon naman may daga sa international departure? Yung totoo?” caption pa ni @Curve251.

Ilang segundo rin ito na nasa itaas lang at tila naghahanap ng pagkain.

Samantala. hindi naman napigilan ng ilang netizen ang mandiri matapos mapanood ang video.

“Kadiri na talaga ang NAIA.” saad ng isang netizen.

“Makes you wonder saan napupunta ang travel tax na binabayaran sa airport. Kadiri,” hirit pa ng isa.

“Palaki ng palaki ah, baka kasunod po n’yan sawa n. Shout out sa maintenance/utility people ng NAIA, pakiayos trabaho ninyo. Peace.” dagdag ng isa pang netizen.

Samantala, ikinabahala ni OFW Partylist Marissa Magsino ang paggala ng daga sa NAIA dahil hindi lang ito nakakaapekto sa mga pasahero kundi nakakasira rin sa imahe ng bansa.

“Dagdag pa rito ang patuloy na problema sa congestion sa loob ng paliparan at ang mabagal na daloy ng trapiko sa paligid nito. Ang mga isyung ito ay hindi lamang nagdudulot ng abala sa ating mga kababayan, kundi pati na rin sa imahe ng ating bansa sa pandaigdigang komunidad,” sabi ni Magsino.

Habang tinutugunan ng Department of Transportation (DOTr) at Manila International Airport Authority (MIAA) ang problema sa surot at daga, sinabi ni Magsino na dapat ding pagtuunan ng pansin ang mahabang pila sa mga immigration counter at ang mabigat na daloy ng trapiko sa paligid ng paliparan.

“Hindi ba’t pabalik-balik ang problemang ito? Bakit wala pa din pangmatagalang solusyon?” tanong ng lady solon.

“Ang ating mga paliparan ay hindi lamang gateway sa ating tourism industry kung hindi pati ng ating labor migration. Ang pagkaantala sa proseso sa departure ng ating mga OFWs ay naglalagay ng kanilang kabuhayan sa alanganin dahil sa posibleng missed flights na nagreresulta sa hindi pagtupad sa kanilang deployment schedules o return-to-work orders,” dagdag pa ni Magsino.

(Carl Santiago/Billy Begas)