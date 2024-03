Barbie Forteza kumain ng steak kasama si Jak Roberto

Ang bongga ng Leap Day date nina Barbie Forteza at Jak Roberto!

Kaya bongga kasi sa isang kilalang steakhouse sila nag-date at ka-double date pa nila ang mga magulang ni Barbie na sina Daddy Tony at Mommy Amy, ha!

Kita nga sa video reel na pinost ng Kapuso actress sa kanyang Instagram account na enjoy na enjoy sila sa fine dining course meal nila.

Sey ni Barbie sa kanyang post, “The best Leap Day dinner ever!!! P.S. Food vlogger yarn?”

“TFTI,” naman ang naging komento ni Jak sa post ng kanyang girlfriend na ang ibig sabihin ay thanks for the invite.

Ang sarap-sarap nga ng kain ni Barbie sa naging date nila at sey niya nga sa reel, perfect ten sa sarap ang lahat ng nakain nila.

Nakakatuwa na may mga netizen na nakakaintindi at pinagtatanggol ang relasyon nina Barbie at Jak kahit na sikat ang love team ng dalaga kay David Licauco.

Pagbibida ng isang netizen, “Buti pa si Barbie kahit paliguan ng masasakit na salita nagpapakatotoo talaga. I-bash man siya ng todo, hindi niya itatago si Jak. Kasi ‘yan ang realidad hindi siya nagla-lie sa mga fans.”

Bonggels nga talaga ang pagmamahalan nina Barbie at Jak!

At siyempre dahil kasama nila sa Leap Day date na iyon ang parents ni Barbie, kitang-kita na talagang ang close ni Jake kina Daddy Tong, Mommy Amy, ha!

‘Yun na!