Balikan posible? KathNiel pinayuhan ni Gelli de Belen

Parehong close si Gelli de Belen kina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, na nakasama niya sa seryeng ‘2 Good 2 Be True’.

At tulad ng marami, sobrang apektado nga rin siya sa paghihiwalay ng dalawa.

“Yes, both close ako sa kanila. Kaibigan ko si Karla (Estrada). Pero, siyempre si Kath, baby girl ko kasi siya sa ‘2 Good 2 Be True’, kaya madalas ko siyang nakakasama. At saka, ‘pag girl, mas open.

“Si DJ (tawag kay Daniel), parang pamangkin ko na rin siya,” sabi ni Gelli.

At sa totoo lang, kung may isang babae na may karapatang magpayo sa mga mas bata sa kanila tungkol sa relasyon, si Gelli nga `yon. Hanggang ngayon ay nananatiling matatag ang relasyon nina Gelli at Ariel Rivera.

“’Pag mahal mo ang isang tao, kapag nahihirapan ka masyado, kapag sumasama ang ugali mo, baka it’s time to move on.

“Pero ang pinaka-importante huwag mong iaasa sa kanya o sa partner mo ang kaligayahan mo. Kailangan maligaya ka on your own. You love yourself. You’re happy to be yourself.

“Importante kasi `yon, bago ka may makasama na iba, na magwu-work. Kasi ang tendency, kung marami kang insecurity, hindi ka happy sa sarili mo, hindi ka proud sa sarili mo, hahanapin mo sa ibang tao ang happiness at pride na `yon, eh.

“Kawawa rin sila, dahil hindi nila maibibigay `yon sa iyo. Kailangan buo ka muna.

“Kami ni Ariel, ganun kami.

“Pero, kapag may mahal ka talaga, parang gusto mo talagang mag-give. Huwag kang magbilang ng binigay mo, kung ilan binigay mong bulaklak, kung ilan ang binigay mong services. Huwag mong bibilangin.

“Basta if you love someone, give it. If it doesn’t come back, it doesn’t come back, pero happy ka kasi binigay mo,” makabuluhang chika pa niya.

Pero, base sa pagkakakilala niya sa KathNiel, sa tingiin ba niya ay may pag-asa pang magkabalikan ang dalawa, balang araw?

“Hindi pa tapos ang buhay. Kami nga ni Ariel, nagkabalikan. Hahahaha!

“Isang beses din kaming nag-break ni Ariel noon. Hindi siya nakatiis. Siya ang nakipagbalikan. Hahahaha!” natatawang sabi ni Gelli, na oo nga naman, at super controversial din ang breakup nila noon, ha!

So, hindi dapat mawalan ng pag-asa?

“Mga bata pa naman sila. Kung uukol, bubukol! Malay mo?

“Pero kung hindi, maybe it’s time for them to do other things, and discover themselves. More than anything, sa kanila pa rin. `Yun ang pinaka-importante!” sabi ni Gelli.

Siyanga pala, may bago na namang show si Gelli sa GMA-7, ang ‘Si Manoy Ang Ninong Ko’ na kung saan ay makakasama niya sina Patricia Tumulak, Sherilyn Reyes-Tan, at si Agri Party-list Representative Wilbert Lee.

Aminado si Gelli na pinag-isipan muna niyang mabuti bago tanggapin ang show na ito.

“Honestly noong una, sabi ko, ‘Ha, paano, ano ang tema? Sino ang kasama?’ Paano `yon?

“Tapos may kasama kaming Congressman! Sabi ko, teka muna, okey lang ba `yon? Marami akong inisip na ganun.

“Pero eventually when they explained kung ano ang advocacy ng programa, o magiging focus namin, naisip ko, despite all that, kung nasa public service man si Congressman, mas nanaig `yung this is the show na gustong tumulong sa fellow Filipinos.

“More than the whatever, ang importante may matutulungan. Kaya noong na-realized ko `yon, go na ako agad!” sabi na lang ni Gelli.