Angel Canino mambabarako! Mall of Asia Arena yayanig sa tapatang DLSU, Ateneo

Standings W L

UST 3 0

La Salle 2 1

FEU 2 1

NU 2 1

UE 1 2

Adamson 1 2

Ateneo 1 2

UP 0 3

Mga laro sa Sabado: (MOA Arena)

10:00am – NU vs UP (men’s)

12:00nn – La Salle vs Ateneo (men’s)

2:00pm – NU vs UP (women’s)

4:00pm – La Salle vs Ateneo (women’s)

ASAHANG mayayanig na naman ang Mall of Asia Arena sa bakbakan ng mahigpit na magkaribal na De La Salle at Ateneo sa main game ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 86 women’s volleyball tournament.

Liyamado ang tropa ni reigning Rookie-MVP Angel Canino na Lady Spikers pero tiyak na hindi basta papadaig ang Blue Eagles, na pamumunuan naman ni Lyann De Guzman.

Pursigidong makabawi ang Lady Spikers sa masaklap na pagkabigo sa unbeaten na University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses noong nakaraang Linggo 18-25, 23-25, 25-14, 25-16, 12-15.

Balak namang sundan ng Blue Eagles ang unang panalo sa torneo laban sa University of the Philippines (UP) Lady Maroons 22-25, 20-25, 25-22, 25-17, 15-9 nitong Miyerkoles.

Maghaharap ang Lady Spikers (2-1) at Blue Eagles (1-2) sa pinakatampok na banatan sa alas-4 ng hapon, habang determinado naman ang National University (NU) Lady Bulldogs (2-1) na mapanatili ang ikalawang puwesto laban sa naghahanap ng unang panalo na Lady Maroons (0-3) sa unang laro sa alas-2.

Nagtapos ang nine-game winning streak ng Lady Spikers sapol noong nagdaang season, kung saan UST rin ang pumutol sa kanilang nine-game winning run sa elimination round upang maiwasan ang step-ladder semifinals at diretsong ticket sa Finals.

Naging maingay rin sa social media ang pagkatalo ng Lady Spikers dulot ng asaran at bangayan ng mga netizen patungkol sa ‘swag’ ni Canino, na sa bandang huli umano ay nauwi sa pag-iyak ng Best Outside Hitter mula Bacolod City dulot ng matinding kapaguran sa laro.

Paniguradong babawi ng 5-foot-11 spiker na kumana ng 28 puntos mula sa 24 atake, tatlong blocks at isang ace, kasama ang walong digs at tatlong receptions para sa La Salle.

Sasakay naman ang Ateneo kay Lyann na kumamada ng triple-double na 24 points galing sa 19 atake, apat na blocks at isang ace, kabilang ang 11 digs at 18 receptions kontra UP.

Masasandalan rin sa grupo ni multi-titlist coach Ramil De Jesus sina Baby Jyne Soreno, Amie Provido, Alleiah Malaluan, setter Julyana Tolentino, team captain Julia Coronel, libero Lyka De Leon, spiker Shevana Laput at two-time middle blocker Thea Gagate.

Hindi naman maaalis ang determinasyon ni De Guzman na subsob rin sa ensayo kay Brazilian coach Sergio Veloso, kasama sina team captain at libero Roma Mae Doromal, Sobe Buena, Zel Tsunashima, Zey Pacia, rookies J.Lo De Los Santos at KC Cortez, Yvana Sulit at AC Miner.

“Very helpful itong win na ito for us kasi makaka-boost ng confidence namin,” wika ni De Guzman. “We all know we’re doing great sa training na kaya talaga namin ilabas sa game na sundin lang system ni coach [Sergio] and do our job inside the court.”

(Gerard Arce)