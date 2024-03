Alex Eala, pakner tuloy ang birada

UMUSAD ang 2022 US Open Junior women’s champion na is Alexandra “Alex” Eala at partner nito na si Zeynep Sonmez ng Turkey sa semifinals matapos talunin ang tambalan nina Ilona Georgiana Ghioroaie ng Romania at Aneta Kucmova ng Czechoslovakia sa tatlong set, 5-7, 6-3, at 10-5 sa sa International Tennis Federation (ITF) W50 tournament sa TC Empire tennis complex sa Trnava, Slovakia Huwebes.

Katapat na ng dalawa sina Lulu Sun ng China at Muyuka Uchijima ng Japan para sa isang silya sa kampeonato, habang isinusulat ang balitang ito kagabi.

Binalewala ng tambalan nina Eala at Sonmez ang unang set na kabiguan sa pagbalikwas sa ikalawa at sa matira-matibay na super tiebreak na ikatlong set upang lumapit sa inaasam na titulo.

Una nang pinutol ni Eala ang nalasap na masasaklap na pagkabigo kay Anna Bondar ng Hungary upang makausad sa quarterfinal round ng women’s singles.

(Lito Oredo)