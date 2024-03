Abogado sinampolan tauhan na rumaket sa kanyang notarial seal

IPINAKULONG ng isang abogado ang kanyang empleyado matapos niyang mabisto na nagpapanggap itong lawyer gamit ang kanyang notarial seal sa Bacoor, Cavite noong Huwebes nang gabi.

Kasong Usurpation of Authority, Falsification of Documents, Forgery at Estafa through Entrapment Operation ang kinakaharap ng suspek na si alyas ‘Josie’ 39 anyos at residente sa Barangay Niog, Bacoor City, Cavite.

Ayon sa complainant na si ‘Atty. Ver,’ 45 anyos, nabisto niya na nagpapa-notaryo ito at saka ginagamit dito ang kanyang seal.

Dahil dito, nagsagawa ng entrapment operation ang Bacoor Component City Police Station sa bahay nito sa Unit 7 Saturday Week st., Joseph Village sa Barangay Niog bandang alas 6:30 nang gabi kung saan isa sa mga awtoridad ang nagkunwaring magpapa-notaryo rito.

Narekober sa suspek ang isang notarial seal, dalawang piraso na Dater, apat na rubber stamp, tatlong kopya ng affidavit of loss at isang kopya ng Absolute Sale with special power of attorney at marked money.

(Gene Adsuara)