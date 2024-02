SUPORTADO ng Korean International Cooperation Agency (Koica) at United States Agency for International Development (USAID) ang pagbubukas ng mga Eco-Ikot Center bilang bagong hakbang laban sa mga basura sa Manila Bay.

Inilunsad ito ng non-profit group na Communities Organized for Resource Allocation (Cora) Philippines para mapangalagaan ang kalikasan.

Sa tulong ng Eco-Ikot Center, inaasahang magiging mas maayos ang waste management at mababawasan rin ang paggamit ng landfill sa bansa.

Bukod dito, makakatulong din ito para mabawasan ang polusyon sa Manila Bay at sa mga kalapit na lugar.

Bahagi ito ng proyektong “Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay (EMLM) Project” na may kabuuang ponding US$8.2 milyon na pinangungunahan ng Koica, Department of Environment and Natural Resources (DENR) at USAID.

“Koica’s activities on protecting the environment are intensified this year as we celebrate the 75 years of Philippines-Korea diplomatic relations and the 30th anniversary of Koica in the Philippines. We are excited to work with USAID, Cora, and other partners in establishing waste management facilities that will help prevent and reduce marine pollution in Manila and its surrounding communities,” ani Koica Country Director Kim Eunsub.

Lumitaw sa monitoring na inilabas ng Ecowaste Coalition, katuwang ang Koica, De La Salle University- Dasmarinas at DENR nitong Enero na nasa 11 milyon na piraso ng basura ang nakuha sa Manila Bay at karamihan dito ay mga single-use food sachet at plastic bag.