Trisha Tubu, Farm Fresh sinakmal unang tagumpay

Mga laro sa Sabado: (PhilSports Arena)

2:00pm – Galeries vs Cignal HD

4:00pm – PLDT vs Petro Gazz

6:00pm – Choco Mucho vs Chery Tiggo

MADALING sinakmal ng Farm Fresh Foxies ang impresibong unang panalo na iginiya nang husto ni power-lefty spiker Trisha Gayle Tubu sa pamamagitan ng 25-16, 25-18, 25-16 straight set na panalo laban sa baguhang Capital1 Solar Energy sa 8th Premier Volleyball League (PVL) All Filipino Conference, Huwebes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Bumida sa paluan ang dating Adamson University (AdU) Lady Falcons spiker nang tumapos ito ng kabuuang 15 puntos mula sa 12 atake, dalawang blocks at isang ace upang pangunahan ang opensa ng Foxies tungo sa 1-1 kartada para samahan ang Petro Gazz Angels, habang nahulog naman sa 0-2 marka ang Capital1 kasosyo ang NXLed Chameleons at Strong Group Athletics.

“May mga kaunting lapses pa pero all throughout the conference mapo-polish pa naman namin ito. Need namin polishing pa iyung system, lalo na maraming bagong players sa amin, pati iyung connections ng bawat isa,” pahayag ng 23-anyos na tubong Concepcion, Tarlac. “Iyung first game nakita naming may magagamit kami at makakatulong sa team namin sa buong conference.”

Sumuporta sa 5-foot-8 opposite hitter si dating National University (NU) Lady Bulldogs spiker Chinnie Arroyo na kuminang sa 11 puntos galing sa 10 atake at isang service ace upang hiranging Best Player of the Game, na unti-unting umaangat ang laro matapos tumalon galing sa nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers ng umiskor rin ng walong puntos sa pagkatalo kontra sa reigning champions na Creamline Cool Smashers sa unang laro nito.

Patuloy rin sa pamamahagi ng magandang takbo ng opensa si ace playmaker Louie Romero sa kanyang 12 excellent sets kasama ang dalawang puntos, habang nag-ambag si Kate Santiago ng anim na puntos, gayundin sina Sofia Ildefonso at Alyssa Bertolano, na mayroon ring siyam na excellent digs, pati na rin si Janel Delerio sa 11 receptions at siyam na digs.

Mabilis na tinapos ng Farm Fresh ang unang set sa loob lamang ng 25 minuto matapos magpakawala ng kabuuang 16 atake at dalawang aces, habang dumepensa ito sa dalawang blocks kaantabay ang limang errors na naitala ng Capital1.

Kumana ng mga puntos sina Ildefonso, Santiago at Bertolano para ibigay ang kani-kanilang ambag upang pamunuan ang atake ng Foxies sa 15 atake kasabay ang magandang depensa sa tatlong blocks at dalawang aces, subalit bahagyang nakadikit ang Capital1 kasunod ang 11 pagkakamali ng Farm Fresh para magpakita ng liwanag ang Solar Energy squad.

Tumapos si Sydney Niegos ng siyam na puntos mula sa pitong atake at dalawang blocks, habang kapwa nagbigay ng tigatlong puntos sina Heather Guino-o, Jane Lana, Katrine Villegas, Des Clemente at Shirley Salamagos, na patuloy na hinhanap ang unang panalo para kay head coach Roger Gorayeb. (Gerard Arce)