INUGA ng kambal na lindol ang Surigao del Sur kahapon nang umaga.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitala ang magkasunod na magnitude 5.3 at 5.4 na lindol sa bayan ng Cagwait ng halos isang minuto lang ang agwat ganap na alas-8:23 nang umaga may 77 kilometro sa southeast ng Cagwait.

Naramdaman ang lindol sa lakas na intensity 5 sa Hinatuan habang intensity 4 naman sa Bislig City.

Samantala, wala namang inaasahang aftershock at pinsala sa imprastraktura mula sa magkasunod na pagyanig.

Ipinaliwanag ng Phivolcs na bahagi pa rin ng mga aftershock mula sa naranasang magnitude 6.8 na lindol sa Hinatuan ang kambal na pagyanig. (Ritz Dominguez)