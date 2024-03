Pinag-aaralan sa Kamara de Representantes ang panukala na i-subsidize ng gobyerno ang panukalang pagtaas sa sahod ng mga manggagawa para sa mga kompanya na hindi ito kayang ibigay.

Ayon kay House Committee on Labor and Employment chairperson at Rizal Rep. Fidel Nograles pinag-aaralan ng kanyang komite ang lahat ng maaaring opsyon upang mapataas ang naiuuwing kita ng mga manggagawa.

“A number of sectors have raised the possibility of government subsidizing the proposed wage increase during the hearing. I think this is a sound idea, but we also have to ask our economic managers whether the government can also cover the cost of such subsidies,” sabi ni Nograles.

Sinimulan na ng komite ni Nograles na talakayin ang mga panukalang pagtataas sa sahod na naglalaro sa P150 hanggang P750 noong Miyerkoles.

Kamakailan ay inaprubahan na ng Senado ang dagdag na P100 sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Nagbabala naman ang mga employer na maaaring magresulta ang pagpasa ng legis¬lated wage hike sa tanggalan ng mga empleyado at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. (Billy Begas)