May sindikatong nasa likod sa pagbebenta ng National Food Authority (NFA) ng libo-libong tonelada ng bigas sa mga kakutsabang mga trader sa presyong ikinalugi ng pamahalaan.

Sa interview ng Abante TeleTabloid kay Samahan ng Industriya sa Agrikultura (SINAG) President Rosendo So, sinabi ni-tong talagang talamak ang katiwalian sa loob ng ahensiya.

“Meron talaga,” wika ni So nang tanungin sa interview kung may sindikato o mafia sa NFA.

Aniya, maaaring ang naturang bigas ng NFA ay naipakalat na sa mga pamilihan at binibili sa mas mataas na halaga ng pub-liko.

Kaugnay nito, hindi lang ang mga kasaluku¬yang opisyal ng National Food Authority (NFA) ang iniimbestigahan ng Department of Agriculture kundi pati na ang mga opisyal na tinalaga ng nakaraang administrasyong Duterte sa nasabing ahensiya.

Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagsimula na ang panel of investigators sa pag-review ng mga dokumento at pag-interview sa mga opisyal ng NFA.

“Sinisilip ‘yong mga nangyari last year at saka ‘yong mga nakalipas na panahon. Titingnan nila kung kailan talaga nagsimula ito,” wika ni De Mesa sa isang radio interview nitong Huwebes.

Tiniyak din ni De Mesa na may mananagot sa eskandalong ito sa NFA.

“Sigurado po iyon kung mayroong mapapatunayan na problema o iregularidad sa naging transaction,” wika ng opisyal.

Nauna rito ay natuklasan ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na binasbasan ng ilang opisyal ng NFA na ibenta ang bigas na nasa mga bodega nito sa halagang P25 lamang ang kilo nang walang bidding kahit pa ang bili ng ahensiya sa palay pa lamang ay nasa P23 per kilo na.

Naglabas naman ng statement ang NFA at sinabing mandated selling price ang P25 per kilo ng bigas at pinahintulutan din umano ito ng NFA Council na magbenta ng 10 porsyentong mas mababa sa itinakdang mandated price.